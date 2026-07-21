Danas je Sveti Prokopije, juriš kod matičara!

Ozon press pre 1 sat
Danas je Sveti Prokopije, juriš kod matičara!

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Svetog velikomučenika Prokopija.

U narodu postoji verovanje da je danas idealan dan za venčanja, ali i da se motikom na današnji praznik ne kopa! Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Svetog velikomučenika Prokopija. Prokopije se zvao se Neanije. Kada je porastao video ga je car Dioklecijan i toliko ga je zavoleo da ga je odmah uzeo u svoj dvor, gde je bio pri njegovoj vojsi. Kada je Dioklecijan odlučio da progoni hrišćane, poslao je Neanija u Aleksandriju s jednim vojnim odredom i
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