Danas je Sveti Prokopije, juriš kod matičara!

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Svetog velikomučenika Prokopija.

U narodu postoji verovanje da je danas idealan dan za venčanja, ali i da se motikom na današnji praznik ne kopa! Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Svetog velikomučenika Prokopija. Prokopije se zvao se Neanije. Kada je porastao video ga je car Dioklecijan i toliko ga je zavoleo da ga je odmah uzeo u svoj dvor, gde je bio pri njegovoj vojsi. Kada je Dioklecijan odlučio da progoni hrišćane, poslao je Neanija u Aleksandriju s jednim vojnim odredom i