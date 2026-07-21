Amerika uvodi nove carine Kanadi

SAD uvode dodatne carine od 50 odsto na pojedine proizvode iz Kanade

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je danas uredbe kojima se uvode dodatne carine od 50 odsto na više kategorija proizvoda iz Kanade, zbog „diskriminatornog odnosa prema američkim proizvodima i industriji”, saopštila je Bela kuća. Nove carine odnose se na više kategorija kanadske robe, a stupiće na snagu 30 dana nakon potpisivanja uredbi, naveli su zvaničnici administracije u razgovoru sa novinarima, preneo je CNBC.