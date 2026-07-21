Razlika u klasi: Zvezda – Irci 38:2

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Nikola Stamenić
Razlika u klasi: Zvezda – Irci 38:2

Crvena zvezda ima maksimalan učinak protiv klubova iz obe Irske, ukupno deset pobeda uz gol-razliku čak 38:2.

Protiv klubova iz Severne Irske, odakle je i Larn koji se sastaje sa Zvezdom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, crveno-beli imaju četiri pobede i gol-razliku 20:2. Protiv predstavnika Republike Irske Crvena zvezda ima šest pobeda, bez primljenog gola! Crvena zvezda je prvi put sa klubom iz Severne Irske igrala na početku evropske sezone 1969/70, kad je sa 8:0 i 4:2 savladala Linfild. Posle osvajanja evropske titule, prognana iz Beograda zbog ratnog
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