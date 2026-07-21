Preminula Olivera Katarina

Sputnik pre 21 minuta
Preminula Olivera Katarina

Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini.

Bila je glumica, pevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti. Proslavila se ulogom u kultnom filmu "Skupljači perja" reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Glumila je u filmovima "Vojnik", "Ima ljubavi, nema ljubavi", "Partizani"... Poslednju ulogu je odigrala 2008. u filmu "Čarlston za Ognjenku". Pored zapažene glumačke karijere, Olivera
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