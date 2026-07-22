Hitna pomoć: Dve osobe teško povređene u udesu kod Orlovače

B92 pre 32 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe teško povređene u udesu kod Orlovače

Dvojica muškarca teško su povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć kod Orlovače, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio oko 20 časova, a povređene osobe zadobile su povrede rebara i prevezene su na Urgentni centar. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 120 puta, a od toga su 24 intervencije bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali astmatičari. Tražite još vesti za temu Hronika? Rubrika Info donosi vam sve najvažnije informacije iz zemlje, regiona i sveta. Bilo da vas zanima politika, društvo, hronika,
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