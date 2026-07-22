Kragujevac: Još jedna akcija zaprašivanja komaraca u četvrtak

Pressek pre 52 minuta  |  foto:kg.ls.gov.rs
Kragujevac: Još jedna akcija zaprašivanja komaraca u četvrtak

Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni u četvrtak, 23. jula, na teritoriji grada Kragujevca firma Eko-san plus zaprašivaće larve i odrasle komaraca.

U prepodnevnim časovima biće izveden tretman suzbijanja larvi komaraca na manjim i većim vodenim površinama - barama, kanalima i jezerima. Za ovaj tretman koristiće se biološki preparat Vectobac WG, na bazi Bacillus thuringiensis var. israelensis. Tretman suzbijanja odraslih komaraca sprovodiće se u periodu od 19 do 22 sata, uređajima sa zemlje. Akcijom su obuhvaćene ulice sa gustom vegetacijom, parkovi, igrališta i druge javne površine, a u pojedinim delovima
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