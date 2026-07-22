Kurs danas 117,4060 dinara za evro

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
Kurs danas 117,4060 dinara za evro

NOVI SAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4060 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar od juče je neznatno promenjen i iznosi 102,8434 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,5 odsto, a od početka godine za 2,8 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,4060 dinara

Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,4060 dinara

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNovi SadNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Kurs danas 117,4060 dinara za evro

Kurs danas 117,4060 dinara za evro

RTV pre 39 minuta
Ponuda koja se ne odbija! Na ostrvu u komšiluku nude platu od 3.600 evra: Konkurs otvoren, ovo su uslovi

Ponuda koja se ne odbija! Na ostrvu u komšiluku nude platu od 3.600 evra: Konkurs otvoren, ovo su uslovi

Blic pre 3 sata
Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,4060 dinara

Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,4060 dinara

Telegraf pre 3 sata
Fiksni kurs je poguban za srpsku privredu

Fiksni kurs je poguban za srpsku privredu

Radar pre 4 sati
Ovo je najpouzdanija marka automobila! Poznati mehaničar je svima preporučuje: Evo zbog čega

Ovo je najpouzdanija marka automobila! Poznati mehaničar je svima preporučuje: Evo zbog čega

Blic pre 4 sati