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Vanja Dragojević, kapiten Partizana, novi igrač Glazgov Rendžersa

Partizan se oprostio od kapitena u danu kada klub igra prvu utakmicu u novoj sezoni na evropskoj klupskoj sceni - a protivnik je Una Strasen iz Luksemburga.

BBC News pre 31 minuta  |  Marko Protić - BBC novinar
Vanja Dragojević
Srdjan Stevanovic/Getty Images
Vanja Dragojević

Iz Partizana u Glazgov.

Vanja Dragojević, kapiten fudbalera beogradskog Partizana karijeru će nastaviti u najtrofejnijem škotskom klubu - Glazgov Rendžersima.

Potpisao je ugovor na četiri godine sa škotskim klubom, a visina obeštećenja nije objavljena.

„Sve što sam kao fudbaler postao, najvećim delom dugujem Partizanu.

„Odlazim, ali deo mene zauvek ostaje u Humskoj. Volim te, Partizane!", rekao je 20-godišnji Dragojević za zvanični sajt crno-belih.

On je drugi fudbaler iz Partizana koji će zaigrati za škotski klub posle Gordana Petrića, nekadašnjeg igrača i potom trenera beogradskog kluba.

Za prvi tim Parnog valjka debitovao je u martu 2025. godine, u crno-belom dresu odigrao je ukupno 52 zvanične utakmice i postigao četiri gola.

U dresu reprezentacije Srbije Dragojević je do sada zabeležio dva nastupa.

„Zaista smo uzbuđeni što smo doveli Vanju", rekao je Derek Mekines, trener Rendžersa, za klupski sajt.

Partizan se oprostio od kapitena u danu kada klub igra prvu utakmicu u novoj sezoni na evropskoj klupskoj sceni.

Crno-beli u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, trećeg po rangu evropske takmičenje, igraju protiv luksemburškog tima Una Strasen.

Dragojeviću ovo nije prvi susret sa škotskim klupskim fudbalom.

U leto 2025. je igrao na obe utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija u kojima je Partizan eliminisan od Hibernijana iz Edinburga.

Srpski tim je pobedio 3:2 na stadionu „Ister Roud" iako je meč završio sa igračem manje, ali je na kraju ispao ukupno 4:3, posle produžetaka.

„Ima ogroman potencijal i izuzetne igračke kvalitete, a krasi ga i karakter potreban za igru u ovakvom okruženju", ocenio je Mekines, trener Rendžersa.

„Činjenica da je tako mlad bio kapiten velikog kluba kao što je Partizan govori o tome koliko je poštovan i kakve liderske osobine već poseduje.

„Verujem da će mnogo doprineti našoj ekipi i radujem se saradnji sa njim u godinama koje dolaze."

Dragojević je za reprezentaciju Srbije debitovao ulaskom sa klupe u drugom poluvremenu prijateljske utakmice u maju, kada su Zelenortska Ostrva, učesnik minulog Mundijala, savladala Srbiju 3:0.

Potom je bio starter u duelu u kojem je Meksiko, jedan od domaćina nedavno završenog Mundijala, naneo njegovoj Srbiji težak poraz - 5:1.

Dragojević je postao treći fudbaler iz Srbije koji je obukao dres velikana iz Glazgova.

Pre njega za Rendžerse su igrali defanzivac Gordan Petrić i vezista Dragan Mladenović.

Petrić je bio član kluba od 1995. do 1998. i sa Rendžersima je osvojio dve titule prvaka Škotske i po jedan kup i Liga kup.

Mladenović je igrao za Rendžerse u sezoni 2004/05.

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(BBC News, 07.23.2026)

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