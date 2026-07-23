Može li Đerdap 3 postati energetski adut Srbije u trci za AI data centre?

Bloomberg Adria pre 31 minuta  |  Ana Ristović
Može li Đerdap 3 postati energetski adut Srbije u trci za AI data centre?

Srbija planira najveći energetski poduhvat u novijoj istoriji - izgradnju reverzibilne hidroelektrane (RHE) Đerdap 3 procenjene vrednosti oko 2,6 milijardi evra.

Dok se u javnosti o ovom projektu najčešće govori kroz megavate i kubike vode, ubrzana trka za izgradnju data centara i infrastrukture za veštačku inteligenciju (engl. artificial intelligence - AI) otvara novu dimenziju njegove ekonomske opravdanosti. Ta trka stvara rastuću potražnju za stabilnim i fleksibilnim izvorima energije, koja bi mogla da promeni način na koji se posmatra uloga ovakvih postrojenja - njihova vrednost više nije samo u proizvedenoj struji, već
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