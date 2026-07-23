Odlični Železničar namučio Bragu u Pančevu

Fudbaleri Železničara iz Pančeva poraženi su na svom terenu od Brage rezultatom 1:0 (0:0) u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Pančevci su pružili snažan otpor portugalskom klubu koji je godinama u vrhu tamošnjeg fudbala, ali nisu uspeli da ostvare povoljniji rezultat od časnog poraza. U svakom slučaju, nemaju čega da se stide nakon evropskog debija. Naprotiv, izabranici trenera Radomira Kokovića mogu da budu ponosni svojom partijom protiv favorizovanog rivala. Domaćin je bio ravnopravan rival u prvom poluvremenu, dok su gosti u nastavku meča dodali gas. Braga je stigla do prve velike