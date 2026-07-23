Mbape ubedio Olisea da pređe u Real: Nemci lansirali "bombu"

Nova pre 1 sat
Mbape ubedio Olisea da pređe u Real: Nemci lansirali "bombu"

Nemački list "BILD" lansirao je pravu transfer bombu navodeći da je Kilijan Mbape tokom Mundijala u Severnoj Americi odradio veliku stvar za Real Madrid, pošto je uspešno ubedio saigrača iz reprezentacije Majkla Olisea da se preseli na "Santijago Bernabeu".

U tekstu koji potpisuje novinar Julijan Agardi tvrdi se da je krilni napadač Bajerna sasvim otvoren za promenu sredine i da ima jasnu želju kada je u pitanju naredni korak u karijeri. „Francuski reprezentativac ozbiljno razmatra naredni korak u karijeri i navodno bi ovog leta najviše voleo da pređe u Real Madrid. Olise je tu želju već podelio sa saigračima iz reprezentacije Francuske tokom Svetskog prvenstva“, navodi Agardi i otkriva ulogu prve zvezde "Trikolora".
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