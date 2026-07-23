Kurs danas 117,4206 dinara za evro

RTV pre 23 minuta  |  Tanjug
Kurs danas 117,4206 dinara za evro

NOVI SAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4206 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar od juče je viši za 0,1 odsto i iznosi 102,8472 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,9 odsto, a od početka godine za 2,8 odsto.
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