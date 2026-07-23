EPS otkrio kada će početi terenski radovi

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf Biznis/Tanjug
EPS otkrio kada će početi terenski radovi

Generalni direktor "Elektroprivrede Srbije" Dušan Živković obišao je danas Vlasinske hidroelektrane i, nakon sastanka sa izvođačima projekta revitalizacije elektrana u vrednosti od 109,7 miliona evra, rekao da pripremne aktivnosti teku dogovorenom dinamikom, i da očekuje da se na jesem započnu radovi na terenu.

Živković je rekao da su Vlasinske hidroelektrane duže od sedam decenija značajan izvor vršne energije za elektroenergetski sistem naše zemlje. "Obnovom opreme i primenom savremenih tehnoloških rešenja biće obezbeđen stabilniji rad sistema i veća raspoloživost agregata u narednih bar 30 godina. Očekujem maksimalnu posvećenost svih partnera u ovom veoma složenom i značajnom energetskom projektu kako bi se realizovao dinamički plan i izbegli bilo kakvi dodatni
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Na jesen počinje revitalizacija Vlasinskih hidroelektrana

Na jesen počinje revitalizacija Vlasinskih hidroelektrana

B92 pre 7 sati
EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana

EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana

Biznis.rs pre 10 sati
EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana

EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana

Nova ekonomija pre 11 sati
EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana

EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana

Serbian News Media pre 11 sati
EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana

EPS: Stvoreni preduslovi za početak radova na revitalizaciji Vlasinskih hidroelektrana

Forbes pre 12 sati
Na jesen počinje revitalizacija Vlasinskih hidroelektrana vredna gotovo 110 mil EUR

Na jesen počinje revitalizacija Vlasinskih hidroelektrana vredna gotovo 110 mil EUR

Ekapija pre 11 sati
EPS nastavlja ulaganja u pouzdanost i energetsku stabilnost Srbije

EPS nastavlja ulaganja u pouzdanost i energetsku stabilnost Srbije

Kamatica pre 12 sati

Ključne reči

EPSElektroprivreda SrbijeDušan živkovićhidroelektrana

Najnovije vesti »

Kurs danas 117,4206 dinara za evro

Kurs danas 117,4206 dinara za evro

RTV pre 23 minuta
Haos zbog odluke u Nišu! Tončev naplaćuje ulaz samo za Zvezdu i Partizan: "Ne želimo one koji navijaju protiv nas!"

Haos zbog odluke u Nišu! Tončev naplaćuje ulaz samo za Zvezdu i Partizan: "Ne želimo one koji navijaju protiv nas!"

Kurir pre 18 minuta
Velika investicija u Gornjem Milanovcu: Više od dva miliona evra za nove puteve, brojna sela i naselja dobijaju bolju…

Velika investicija u Gornjem Milanovcu: Više od dva miliona evra za nove puteve, brojna sela i naselja dobijaju bolju infrastrukturu

Kurir pre 23 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,4206 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,4206 dinara

RTV pre 1 sat
Čardak, Paragovo i deo Popovice danas bez vode ili sa slabijim pritiskom

Čardak, Paragovo i deo Popovice danas bez vode ili sa slabijim pritiskom

RTV pre 43 minuta