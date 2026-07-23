EPS otkrio kada će početi terenski radovi

Generalni direktor "Elektroprivrede Srbije" Dušan Živković obišao je danas Vlasinske hidroelektrane i, nakon sastanka sa izvođačima projekta revitalizacije elektrana u vrednosti od 109,7 miliona evra, rekao da pripremne aktivnosti teku dogovorenom dinamikom, i da očekuje da se na jesem započnu radovi na terenu.

Živković je rekao da su Vlasinske hidroelektrane duže od sedam decenija značajan izvor vršne energije za elektroenergetski sistem naše zemlje. "Obnovom opreme i primenom savremenih tehnoloških rešenja biće obezbeđen stabilniji rad sistema i veća raspoloživost agregata u narednih bar 30 godina. Očekujem maksimalnu posvećenost svih partnera u ovom veoma složenom i značajnom energetskom projektu kako bi se realizovao dinamički plan i izbegli bilo kakvi dodatni