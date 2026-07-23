Polovan, „nekorišćen“: Vlast bi sada da proda zvučne topove

Vreme pre 59 minuta
Polovan, „nekorišćen“: Vlast bi sada da proda zvučne topove

Ministar policije Ivica Dačić još jednom je odbacio tvrdnje da je tokom protesta 15. marta korišćen zvučni top, naglašavajući da su uređaji legalno nabavljeni, ali da nisu upotrebljavani, kao i da država razmatra njihovu prodaju

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ponovo je negirao tvrdnje o upotrebi „ zvučnog topa“ (L-RAD) tokom protesta u Beogradu, dodajući da je Srbija spremna i da proda te uređaje. „Reč je o uređajima koji imaju dva moda. Jedan služi da se na veću daljinu sa većom snagom da upozorenje, na primer da skup nije prijavljen ili da se ljudi raziđu, a drugi emituje piskave, pulsirajuće zvuke koji utiču na rasterivanje grupa. U našoj zemlji ova druga funkcija nije
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Dačić: Srbija spremna da proda LRAD zvučne uređaje

Dačić: Srbija spremna da proda LRAD zvučne uređaje

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