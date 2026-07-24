Na pumpe stiže i gorivo iz operativnih rezervi

Politika pre 41 minuta
Na pumpe stiže i gorivo iz operativnih rezervi

Ministarstvo energetike je vrlo brzo reagovalo na molbe malih trgovaca da su im potrebne dodatne količine goriva na pumpama jer je tražnja povećana zbog poljoprivrednih radova

Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je juče naftnim kompanijama, koje su podnele zahtev, korišćenje operativnih rezervi evrodizela u cilju obezbeđivanja sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta, a resorna ministarka Dubravka Đedović Handanović je izjavila da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. „Usled sve složenije situacije na svetskom tržištu, otežanog uvoza zbog niskog vodostaja reka i
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