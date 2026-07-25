Kimi dobio kaznu

Kimi Antoneli kažnjen sa tri mesta zbog ignorisanja žutih zastava tokom kvalifikacija za trku Velike nagrade Mađarske.

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli kažnjen je pomeranjem od tri startne pozicije nakon što je tokom kvalifikacija za Veliku nagradu Mađarske kažnjen zbog toga što nije dovoljno usporio pod žutim zastavama. Antoneli je osvojio četvrto mesto u kvalifikacijama na Hungaroringu, dok je Mercedes morao da prizna poraz od oba Meklarena i oba Ferarija. Pol poziciju osvojio je Lando Noris, dok su iza njega završili vozači Ferarija. Tokom svog poslednjeg brzog kruga, Antoneli je u