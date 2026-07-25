Njukasl doveo pojačanje za 35 miliona evra

Francuski fudbaler Alađi Bamba postao je novi član Njukasla, potpisavši petogodišnji ugovor sa engleskim klubom.

Dolazi iz Monaka za 35 miliona evra uz potencijalne bonuse, prenosi Skaj sport. Bamba je izrazio oduševljenje novim izazovom. - Veoma sam srećan što sam ovde - ovo je novi izazov i jedva čekam da počnem. Bio sam uzbuđen kada sam čuo da je Njukasl zainteresovan da me dovede. Upoznat sam sa istorijom kluba i već sam posetio stadion, koji je fantastičan. Jedva čekam da izađem na teren i nadam se sjajnim trenucima sa navijačima. Radujem se što ću se oprobati u