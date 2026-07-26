Ponoš: Vučić vodi „Borat kampanju“

Predsednik Srbija centra Zdravko Ponoš izjavio je danas da je Vlada Đura Macuta sastavljena tako da u njoj budu oni neuspešni, „koji su predmet podsmeha“, jer je predsednik Srbije Aleksandar Vučić još tada planirao da njegov naredni posao bude premijerski.

Gostujući na Televiziji Nova, Ponoš je ocenio da Vučić vodi „Borat kampanju“, čiji je cilj da ankeriše njegovo biračko telo i da anestezira i vrati na spavanje sve one probuđene glasače koji su od početka bunta odlučili da učestvuju na izborima. „To je malo prasetine, malo luka, jedan lebac, mršav špricer i okupljanje pod šatorom. Kampanja u kojoj on ubeđuje svoje glasačko telo da pevaju i kad im se plače. S druge strane, mi bi trebalo da ubedimo glasače da nije