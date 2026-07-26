Preminuo reditelj Čak Rasel

Čak Rasel, reditelj filmova „The Mask“, „Eraser“ i „The Scorpion King“, preminuo je u 75. godini.

Rasel je iznenada preminuo 22. juna u svom domu u okolini San Dijega, saopštila je njegova porodica. Uzrok smrti za sada nije poznat. Rediteljsku karijeru započeo je 1987. godine filmom „Strava u Ulici brestova 3: Ratnici snova“ (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors), a potom je režirao kultni horor „The Blob“. Slavu je stekao režijom filma „The Mask“, u kojem je glavnu ulogu igrao Džim Keri. Njegov rad na tom filmu, koji je uključivao saradnju sa kompanijom