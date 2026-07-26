Bukurešt uperio prst u Moskvu

Rumunski F-16 oborio je bespilotnu letelicu iznad Crnog mora, a predsednik Nikušor Dan poručio da su upadi u vazdušni prostor zemlje, koja je članica NATO-a, neprihvatljivi

Nova bezbednosna drama odigrala se na istočnom krilu NATO-a nakon što je Rumunija u roku od tri dana oborila treću bespilotnu letelicu koja je ušla u njen vazdušni prostor. Prema saopštenju rumunskog Ministarstva odbrane, dron je presreo i oborio lovac F-16 iznad Crnog mora, oko 12 kilometara severoistočno od luke Sulina, u delti Dunava. Letelica je oborena u rumunskim teritorijalnim vodama, a nije bilo žrtava niti materijalne štete. Predsednik Rumunije Nikušor Dan