POGLED SA MIŠELUKA: Još jednom rođeni

NOVI SAD - U skladu sa biblijskom predstavom, čovek je stvoren 23. oktobra 4004. godine pre naše ere, u devet časova ujutro. Ljudsko postojanje na planeti traje tri miliona godina. Poslednje ledeno doba završilo se pre 12.000 godina. Tačno 99,5 odsto postojanja čovek je proveo u paleolitu ili starijem kamenom dobu. Malo manje od tri miliona godina, iz generacije u generaciju, čovek se budio, hranio, dizao decu, pribavljao hranu, posmatrao nebo, verovao... na apsolutno identičan način.

Danas su se stvari toliko ubrzale da se tehnološko znanje s kojim čovečanstvo raspolaže duplira svake dve godine. Znanje raste geometrijskom progresijom. A čovek biološki, fizički, emotivno... stoji tamo gde je i bio. Recimo, ideal ljudske lepote stvoren je još u antičkoj Grčkoj, nekoliko vekova pre naše ere. Koliko ste puta čuli, kako kažemo da je neko "lep kao Apolon"! Kada bi taj Apolon i dan-danas, prošetao novosadskom Zmaj Jovinom ulicom privukao bi pažnju