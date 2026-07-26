Ne zaboravite na lubenice

Velike priče pre 6 minuta  |  Piše Pavle Zlatić
Ne zaboravite na lubenice

Velike priče ove nedelje: Urednički vodič kroz naše najbolje tekstove

Ovaj odmah-posle period je uvek najčudniji, jer je osećaj kao da ga nije ni bilo. A bilo ga je, i to svih tih sto i kusur utakmica. Kad prođe Svetsko, to je kao kad prođe godišnji odmor, ili raspust, ili vikend van grada, ili kad je kraj sezone slatkih lubenica – bude ti žao što nisi gledao/uživao/jeo više i sve tako brzo iščili. Toliko brzo da se već u sredu ili četvrtak nakon te finalne nedelje o tome ni ne priča, ni ne piše – ali ako neko slučajno nije pročitao
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