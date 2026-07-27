Pobedili Dansku, izgubili Danilovića

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews
Pobedili Dansku, izgubili Danilovića
Košarkaši Srbije do 18. godina ostvarili su pobedu nad Danskom sa 74:66 na Eurobasketu i time brzo zaboravili sinoćnji poraz od Turske. "Orlići" su tako ostvarili drugi trijumf u Grupi B, ali ovaj duel ostaće u senci teške povrede Vuka Danilovića, sina legandrnog košarkaša Predraga Danilovića, koji se uhvatio za nogu posle pada, pa je na jednoj nozi uz pomoć saigrača i članova stručnog štaba otišao u svlačionicu. Izabranike Saše Ocokoljića u sredu čeka okršaj sa
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