Pobedili Dansku, izgubili Danilovića

Košarkaši Srbije do 18. godina ostvarili su pobedu nad Danskom sa 74:66 na Eurobasketu i time brzo zaboravili sinoćnji poraz od Turske. "Orlići" su tako ostvarili drugi trijumf u Grupi B, ali ovaj duel ostaće u senci teške povrede Vuka Danilovića, sina legandrnog košarkaša Predraga Danilovića, koji se uhvatio za nogu posle pada, pa je na jednoj nozi uz pomoć saigrača i članova stručnog štaba otišao u svlačionicu. Izabranike Saše Ocokoljića u sredu čeka okršaj sa