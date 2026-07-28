I CERN će učestvovati na izložbi "Ekspo 2027"

Radio 021 pre 41 minuta  |  021.rs
I CERN će učestvovati na izložbi "Ekspo 2027"

Evropska organizacija za nuklearna istraživanja (CERN) potpisala je Ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi "Ekspo 2027" u Beogradu. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

CERN je jedna od najznačajnijih naučnoistraživačkih institucija na svetu i na toj izložbi će prvi put nastupiti kao zvanični međunarodni učesnik sa sopstvenim izložbenim prostorom. Ugovor su potpisali ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije i komesarka za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije "Expo2027" Beograd Danilo Jerinić i komesarka sekcije CERN-a za Ekspo 2027 Beograd Ursula Basler. Basler je istakla da je organizaciji koju predstavlja
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