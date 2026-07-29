Zvezdina evropska tradicija

B92 pre 38 minuta
Zvezdina evropska tradicija

Crvena zvezda nastavila je da pomera granice kada je reč o kontinuitetu nastupa u evropskim takmičenjima.

Ubedljivom pobedom nad Larnom od 5:0 u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, srpski šampion potvrdio je prolaz dalje ukupnim rezultatom 9:0 i istovremeno obezbedio desetu uzastopnu sezonu u Evropi. Tim sa stadiona "Rajko Mitić" tako je produžio niz koji traje još od leta 2017. godine, kada je pod vođstvom Vladana Milojevića izborio plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Od tada Crvena zvezda nijedne sezone nije ostala bez evropske jeseni ili međunarodnih
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