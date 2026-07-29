Jordan i SAD presreli iranske rakete na Bliskom istoku

Jordanska vazduhoplovna odbrana presrela je pet raketa lansiranih rano jutros iz Irana, saopštila je vojska te zemlje nekoliko sati pošto je američka Centralna komanda objavila da je oborila baraž iranskih raketa lansiranih protiv američkih snaga na Bliskom istoku, prekidajući kratku pauzu u borbama.

Jordanska vojska saopštila je da su rakete "presretnute i uništene". Prethodno je američka vojna Centralna komanda saopštila da "ostaju budni" i na visokom stepenu pripremljenosti i da su zajedno sa snagama Saudijske Arabije gađali lokacije u Iraku koje su poslednjih dana koristile milicije koje podržava Iran za pokretanje napada.

Objavljujući podatke o napadima na Irak, SAD su upozorile da bi dalje oružane akcije na američku vojsku ili energetsku infrastrukturu Saudijske Arabije dovele do dodatne akcije sa njihove strane.

SAD i Iran su ušli u period mira tokom koga nijedna strana nije objavljivala napade danima posle višenedeljne eskalacije oko strateškog Ormuskog moreuza, plovnog puta u Persijskom zalivu i uskog grla kroz koji prolazi 20 odsto svetske nafte u redovnim uslovima.

Iran je izvršio napad balističkim raketama pre nego što su američke i saudijske snage izvele napade na Irak, rekao je jedan američki zvaničnik koji je naglasio da ta dva napada nisu povezana.

"Američki i saudijski borbeni avioni pogodili su više terorističkih sajtova za logistiku i oružje širom istočnog Iraka u snažnom odgovoru na više od 30 napada vazdušnim dronovima iranske Revolucionarne garde u poslednjih 72 sata, saopštila je američka Centralna komanda.

Centralna komanda je dodala da Revolucionarna garda i "njihovi teroristički pomagači moraju prekinuti te napade da izbegnu dalji američki vojni odgovor".

Saudijsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su sprovedeni udari, u objavi preko društvenih mreža, te upozorilo da "Kraljevina naglašava da ne traži eskalaciju ali da će odgovoriti na svaku agresiju sa kojom se suočava"

Saudijska Arabija saopštila je da je i juče oborila dronove koje su ispalile iračke milicije koje podržava Iran, dok su jemenski pobunjenici Hutiji koji takođe podržava Iran objavili da su primorali saudijski tanker da se vrati nazad u okviru njihove blokade Saudijske Arabije.