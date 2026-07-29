Jordan i SAD presreli iranske rakete na Bliskom istoku
Jordanska vojska saopštila je da su rakete "presretnute i uništene". Prethodno je američka vojna Centralna komanda saopštila da "ostaju budni" i na visokom stepenu pripremljenosti i da su zajedno sa snagama Saudijske Arabije gađali lokacije u Iraku koje su poslednjih dana koristile milicije koje podržava Iran za pokretanje napada.
Objavljujući podatke o napadima na Irak, SAD su upozorile da bi dalje oružane akcije na američku vojsku ili energetsku infrastrukturu Saudijske Arabije dovele do dodatne akcije sa njihove strane.
SAD i Iran su ušli u period mira tokom koga nijedna strana nije objavljivala napade danima posle višenedeljne eskalacije oko strateškog Ormuskog moreuza, plovnog puta u Persijskom zalivu i uskog grla kroz koji prolazi 20 odsto svetske nafte u redovnim uslovima.
Iran je izvršio napad balističkim raketama pre nego što su američke i saudijske snage izvele napade na Irak, rekao je jedan američki zvaničnik koji je naglasio da ta dva napada nisu povezana.
"Američki i saudijski borbeni avioni pogodili su više terorističkih sajtova za logistiku i oružje širom istočnog Iraka u snažnom odgovoru na više od 30 napada vazdušnim dronovima iranske Revolucionarne garde u poslednjih 72 sata, saopštila je američka Centralna komanda.
Centralna komanda je dodala da Revolucionarna garda i "njihovi teroristički pomagači moraju prekinuti te napade da izbegnu dalji američki vojni odgovor".
Saudijsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su sprovedeni udari, u objavi preko društvenih mreža, te upozorilo da "Kraljevina naglašava da ne traži eskalaciju ali da će odgovoriti na svaku agresiju sa kojom se suočava"
Saudijska Arabija saopštila je da je i juče oborila dronove koje su ispalile iračke milicije koje podržava Iran, dok su jemenski pobunjenici Hutiji koji takođe podržava Iran objavili da su primorali saudijski tanker da se vrati nazad u okviru njihove blokade Saudijske Arabije.
(Beta, 29.07.2026)