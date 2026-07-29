Kako demografska kriza postaje i ekonomski problem Srbije

Bloomberg Adria pre 40 minuta  |  Bojana Lazarević
Kako demografska kriza postaje i ekonomski problem Srbije

U Srbiji se iz godine u godinu rađa sve manje dece, ali problem više nije samo nizak natalitet.

Ulazimo u novu fazu demografske krize u kojoj se smanjuje i broj žena reproduktivnog uzrasta, zbog čega ni eventualni rast fertiliteta ne bi blagovremeno promenio ukupnu demografsku sliku. Posledice se, pritom, ne osećaju samo u društvu, već i na tržištu rada. Prema rečima stručnjaka, sadašnje demografske tendencije prete da ograniče privredni rast, jer dok se smanjuje broj radno sposobnih, te usporava potencijal za rast zaposlenosti i prihoda od poreza i
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