Kako demografska kriza postaje i ekonomski problem Srbije

U Srbiji se iz godine u godinu rađa sve manje dece, ali problem više nije samo nizak natalitet.

Ulazimo u novu fazu demografske krize u kojoj se smanjuje i broj žena reproduktivnog uzrasta, zbog čega ni eventualni rast fertiliteta ne bi blagovremeno promenio ukupnu demografsku sliku. Posledice se, pritom, ne osećaju samo u društvu, već i na tržištu rada. Prema rečima stručnjaka, sadašnje demografske tendencije prete da ograniče privredni rast, jer dok se smanjuje broj radno sposobnih, te usporava potencijal za rast zaposlenosti i prihoda od poreza i