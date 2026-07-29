Stanković pred Larn: Svi su na broju, imam slatke muke

Stanković pred Larn: Svi su na broju, imam slatke muke
Sputnik pre 13 minuta
Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je pred revanš meč protiv Larna da je za njega svaka utakmica bitna i dodao da će tražiti od svojih igrača da budu koncentrisani.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u sredu od 20 časova Larn u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su pobedili u prvom meču u Severnoj Irskoj rezultatom 4:0. "Igramo kod kuće biće dosta navijača, imamo obavezu da budemo najjači, najbolji, najorganizovaniji. Ne menja mi ništa, što je tamo pobedili 4:0, ovo je nova utakmica, znači nam za podizanje forme, da proširimo roster. Spremi smo, vratio se Rade Krunić, svi su na broju, imaću