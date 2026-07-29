Stanković pred Larn: Svi su na broju, imam slatke muke

Sputnik pre 13 minuta
Stanković pred Larn: Svi su na broju, imam slatke muke

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je pred revanš meč protiv Larna da je za njega svaka utakmica bitna i dodao da će tražiti od svojih igrača da budu koncentrisani.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u sredu od 20 časova Larn u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su pobedili u prvom meču u Severnoj Irskoj rezultatom 4:0. "Igramo kod kuće biće dosta navijača, imamo obavezu da budemo najjači, najbolji, najorganizovaniji. Ne menja mi ništa, što je tamo pobedili 4:0, ovo je nova utakmica, znači nam za podizanje forme, da proširimo roster. Spremi smo, vratio se Rade Krunić, svi su na broju, imaću
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