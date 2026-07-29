Kad plačeš na pauzi na poslu

Za razliku od prethodnih generacija koje su decenijama suzbijale emotivni teret da bi sačuvale radno mesto, plaćajući to kasnijim anksioznim poremećajima, Gen Z emociju preradi „u hodu“

O generaciji Z sam pisala već nekoliko puta, ali priznajem – oni za mene ostaju nepresušni izvor fascinacije i inspiracije. Iako nam je svima dobro poznato kako je digitalno okruženje zamaglilo granicu između njihovog privatnog i javnog života, taj fenomen je napravio izvestan pomak donevši autentičnu transformaciju u njihovom doživljaju stvarnosti. Starijim generacijama to neprekidno eksponiranje na internetu često deluje kao površno privlačenje pažnje i