Kad plačeš na pauzi na poslu

Velike priče pre 9 minuta  |  Piše Snežana Mrvić
Kad plačeš na pauzi na poslu

Za razliku od prethodnih generacija koje su decenijama suzbijale emotivni teret da bi sačuvale radno mesto, plaćajući to kasnijim anksioznim poremećajima, Gen Z emociju preradi „u hodu“

O generaciji Z sam pisala već nekoliko puta, ali priznajem – oni za mene ostaju nepresušni izvor fascinacije i inspiracije. Iako nam je svima dobro poznato kako je digitalno okruženje zamaglilo granicu između njihovog privatnog i javnog života, taj fenomen je napravio izvestan pomak donevši autentičnu transformaciju u njihovom doživljaju stvarnosti. Starijim generacijama to neprekidno eksponiranje na internetu često deluje kao površno privlačenje pažnje i
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