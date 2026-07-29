Može li točak istorije da se okrene unazad?

Biznis sredom: Mogu li se stari recepti iskoristiti za rešavanje potpuno novih problema?

Novi premijer Velike Britanije preuzima dužnost uz obećanja o „reindustrijalizaciji“ kroz državne narudžbine, oštro kritikuje decenije privatizacije i nudi subvencionisane račune za struju i prevoz. Istovremeno, poverioci prete višemilijarderskim tužbama ukoliko država pokuša da nacionalizuje posrnulog komunalnog giganta koji se guši u dugovima, dok se globalna tržišta suočavaju sa novim talasom uvoznih tarifa i regulatornim pokušajima da se uvede „prekidač za