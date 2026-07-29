Odisej na Lastovu

Da je Troja zbilja bila u Hercegovini, grčke bi galije plovile južnim Jadranom. Zamišljam to pišući ti ovo pismo na terasi lastovskog kafića. Podižem povremeno pogled sve očekujući da će Odisejevo jedro iznenada proviriti iza punte

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Dragoljube, uzdanico, Pamtiš li senzaciju otprije četrdesetak godina, kad je jedan meksički šašavac objavio otkriće kako epska Troja nije bila gdje cijeli svijet misli da je bila, na granici Europe i Azije, u današnjoj Turskoj, kod zapadnog ulaza u tjesnac Dardanele, već da je bila u Hercegovini, u Gabeli, u dolini Neretve. Roberto Salinas Price bio je bez