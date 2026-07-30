Institut: Drastično smanjene rezerve krvi, hitan apel davaocima da pomognu

Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je danas da su rezerve krvi na izuzetno niskom nivou, i apelovao na dobrovljne davaoce da pomognu što pre mogu.

Naveli su da su rezerve A+, 0+ i svih negativnih krvnih grupa drastično smanjene i pozvali sve zdrave, punoletne građane koji mogu da daju krv da to učine što pre. Jedino zajedničkim snagama možemo obezbediti nesmetano lečenje svih pacijenta kojima je transfuzija neophodna, naveli su u hitnom apelu. Radno vreme Instituta za transfuziju krvi Srbije za dobrovoljne davaoce krvi je svakog radnog dana od 7.00 sati do 19.00, subotom od 8.00 do 15.00. Raspored mobilnih