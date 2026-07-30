Kako to Zelenski bira generale…

Velike priče pre 27 minuta  |  Piše Aleksandar Radić
Kako to Zelenski bira generale…

Zelenski se morao odlučiti za nekog ko ima zasluženo poštovanje, ali i formalno vojno obrazovanje, nekog pitomijeg u pogledu odnosa prema politici. Nekog ko će znati da mora da bude zahvalan za to što je dobio priliku...

Političari vole poslušne generale, posebno kada se radi o autokratskim ličnostima. Notornost, ali moramo da vas podsetimo na to kao uvod u analizu kadrovskih promena u Ukrajinskoj armiji. Predsednik Vladimir Zelenski je taj koji odlučuje i on se prvo rešio glavnog komandanta generala Valerija Zalužnog koji je vodio početne borbe u vreme kada su pesimistični pogledi prevladavali oko pitanja da li može preživeti Ukrajina ili barem deo države. U tim kritičnim danima
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Kako to Zelenski bira generale…

Kako to Zelenski bira generale…

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