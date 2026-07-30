Koliko smo zapravo slobodni?

Velike priče pre 41 minuta  |  Piše Iva Branković
Koliko smo zapravo slobodni?

Lako je idealizovati slobodu dok je nemamo, lako je o njoj pričati, mnogo je teže živeti onda kada je stvarno dobijemo

Leto je vreme godišnjih odmora. Ne moramo na posao i možemo da radimo šta god hoćemo. Možemo da budemo konačno slobodni. Čekamo taj osećaj veći deo godine, a onda umesto da uživamo u njemu, često ne znamo šta da radimo sa svim tim slobodnim vremenom, mogućnostima i izborima. Sloboda, ma koliko željena bila, postaje izvor teskobe i neprijatnosti. I to nije tako samo leti. Može se desiti i u drugim okolnostima, kada osetimo slobodu a nismo pripremljeni, kao što je
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