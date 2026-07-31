U Gornjem Milanovcu uvedene mere štednje vode

Beta pre 38 minuta

 Opštinska uprava Gornjeg Milanovca donela je naredbu o štednji i racionlnoj upotrebi vode iz opštinskog vodovoda zbog nepovoljne hidrološke situacije na vodozahvatu regionalnog vodosistema "Rzav" sa koga se stanovništvo snabdeva vodom.

Od danas je u Gornjem Milanovcu zabranjeno navodnjavanje i zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, punjenje bazena, bunara i individualnih rezervoara, polivanje i hlađenje pločnika, terasa i dvorišta, kao i korišćenje hidranata suprotno njihovoj nameni.

Odluka je doneta pošto je Javno preduzeće za vodosnabdevanje "Rzav" iz Arilja obavestilo lokalnu samoupravu o pogoršanim hidrološkim uslovima na vodozahvatu "Ševelj".

Posebnom merom zabranjeno je i navodnjavanje poljoprivrednih kultura i useva vodom iz reke Dičine i njenih pritoka, kao i korišćenjem bunara i izvora na tom području.

Mere će ostati na snazi do poboljšanja hidrometeoroloških prilika i povećanja količine padavina na području opštine.

Kontrolu korišćenja vode vršiće nadležna inspekcija, a protiv korisnika koji se ne budu pridržavali propisanih ograničenja biće primenjene kaznene odredbe.

(Beta, 31.07.2026)

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