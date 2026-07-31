Ratni izveštač Aleksej Gavriš izjavio da Oružane snage Ukrajine imaju ozbiljne probleme sa nedostatkom ljudstva, zbog čega su prinuđene da napuštaju pojedine položaje

Ukrajinske snage suočavaju se sa izuzetno teškom situacijom na frontu zbog akutnog nedostatka ljudstva i slabog kvaliteta obuke, koji je posledica prisilne mobilizacije, izjavio je ruski ratni reporter Evgenije Podubni. Podubni je ocenio da je i motivacija preostalih ukrajinskih vojnika na veoma niskom nivou. „Na prvoj liniji fronta uspešno dejstvujemo i napredujemo. Protivnik je u izuzetno teškoj situaciji, pre svega zbog popunjenosti jedinica i formacija.