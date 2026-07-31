Zvezda je „nagazna mina” za sve

Politika pre 51 minuta
Zvezda je „nagazna mina” za sve

„Crveno-beli“ uspešno su preskočili prvu prepreku na putu ka elitnom kontinentalnom takmičenju, u trećem kolu sledi duel sa Hapoelom iz Ber Ševe

Crvena zvezda je otkucala kartu za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Do te faze stigla je nakon duple pobede nad Larnom iz Severne Irske sa ukupnim rezultatom 9:0, a već zna i ko je naredni protivnik. U borbi za plej-of, srpski šampion igraće protiv izraelskog prvaka Hapoela Bet Ševe, koji je uz dosta muka eliminisalo islandski Vikingur ukupnim rezultatom 3:2. Dva susreta sa Hapoelom biće, za „crveno-bele“, praktično najvažniji mečevi sezone, s obzirom da
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