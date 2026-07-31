Partizan saznao svoj put do Lige konferencije

Fudbaleri Partizana uspešno su preskočili drugu prepreku na putu ka Ligi konferencije. Posle ubedljive pobede od 4:0 u Beogradu, crno-beli su i u revanšu savladali luksemburški UNA Štrasen sa 1:0 i izborili plasman u treće kolo kvalifikacija.

Sledeći protivnik ekipe Saše Ilića biće kazahstanski Tobol. Prvi meč igra se 6. avgusta u Beogradu, dok je revanš sedam dana kasnije u Kostanaju. Ukoliko eliminiše Tobol, Partizan će do plasmana u ligašku fazu Lige konferencije deliti još samo jedan dvomeč. Dobra vest za crno-bele je da bi u slučaju prolaska u plej-of bili među povlašćenim ekipama na žrebu. To im omogućava da izbegnu deo najjačih potencijalnih rivala, iako će i među nepovlašćenim klubovima