Renault prijatno iznenadio rezultatima

Auto blog pre 1 sat  |  Seebiz.eu / Motor1.com
Renault prijatno iznenadio rezultatima

Kako piše Motor1, francuska grupa je u prvoj polovini 2026. prodala nešto više od 1,165 miliona vozila, gotovo jednako kao godinu ranije.

Ipak, prihodi su porasli za oko 9,5 posto, a kompanija se ponovo vratila u zonu neto dobiti. Ključ uspeha nije veći broj prodatih automobila, nego veća zarada po svakom prodatom vozilu. Renault poslednjih godina sistematski povećava udeo elektrifikovanih modela i bogatije opremljenih verzija, dok istovremneo agresivno smanjuje troškove razvoja i proizvodnje. Više od polovine prodaje čine elektrifikovani modeli Elektrifikovani automobili danas čine oko 52 posto
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