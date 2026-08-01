Renault prijatno iznenadio rezultatima

Kako piše Motor1, francuska grupa je u prvoj polovini 2026. prodala nešto više od 1,165 miliona vozila, gotovo jednako kao godinu ranije.

Ipak, prihodi su porasli za oko 9,5 posto, a kompanija se ponovo vratila u zonu neto dobiti. Ključ uspeha nije veći broj prodatih automobila, nego veća zarada po svakom prodatom vozilu. Renault poslednjih godina sistematski povećava udeo elektrifikovanih modela i bogatije opremljenih verzija, dok istovremneo agresivno smanjuje troškove razvoja i proizvodnje. Više od polovine prodaje čine elektrifikovani modeli Elektrifikovani automobili danas čine oko 52 posto