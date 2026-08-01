Predsednički izbori u Bugarskoj 25. oktobra

Parlament Bugarske je odredio 25. oktobar kao dan kada će ta balkanska zemlja, članica Evropske unije, izabrati svog sledećeg predsednika.Predsednička funkcija u Bugarskoj uglavnom je ceremonijalna, a glavninu vlasti u zemlji sa 6,5 miliona stanovnika drže premijer i parlament.

Ipak, predsednik je vrhovni komandant oružanih snaga, može da stavlja veto na zakone i da potpisuje međunarodne ugovore. Vladajuća centrističko-leva Progresivna bugarska partija premijera Rumena Radeva podržala je aktuelnu predsednicu Ilijanu Jotovu kao predsedničku kandidatkinju. Radev je sam služio dva mandata kao predsednik, ali je podneo ostavku da bi preuzeo funkciju premijera nakon što je njegova partija ostvarila ubedljivu pobedu na opštim izborima u aprilu.