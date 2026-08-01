Predsednički izbori u Bugarskoj 25. oktobra

Danas pre 10 sati  |  Beta
Predsednički izbori u Bugarskoj 25. oktobra

Parlament Bugarske je odredio 25. oktobar kao dan kada će ta balkanska zemlja, članica Evropske unije, izabrati svog sledećeg predsednika.Predsednička funkcija u Bugarskoj uglavnom je ceremonijalna, a glavninu vlasti u zemlji sa 6,5 miliona stanovnika drže premijer i parlament.

Ipak, predsednik je vrhovni komandant oružanih snaga, može da stavlja veto na zakone i da potpisuje međunarodne ugovore. Vladajuća centrističko-leva Progresivna bugarska partija premijera Rumena Radeva podržala je aktuelnu predsednicu Ilijanu Jotovu kao predsedničku kandidatkinju. Radev je sam služio dva mandata kao predsednik, ali je podneo ostavku da bi preuzeo funkciju premijera nakon što je njegova partija ostvarila ubedljivu pobedu na opštim izborima u aprilu.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Parlament Bugarske doneo odluku: Predsednički izbori 25. oktobra

Parlament Bugarske doneo odluku: Predsednički izbori 25. oktobra

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBugarskaPredsednički izboriIzbori

Svet, najnovije vesti »

Krenula vremenska anomalija kakva nije viđena 175 godina, gorećemo na +40: Klimatsko čudovište uplašilo meteorologe širom…

Krenula vremenska anomalija kakva nije viđena 175 godina, gorećemo na +40: Klimatsko čudovište uplašilo meteorologe širom sveta (foto)

Blic pre 7 minuta
Potresi u Napulju i Flegrejskim poljima, povređena 21 osoba

Potresi u Napulju i Flegrejskim poljima, povređena 21 osoba

RTS pre 42 minuta
Aleksandra osuđena za ubistvo ćerke (2) Devojčica imala čak 21 slomljenu kost: Šok šta je majka radila dok je dete umiralo…

Aleksandra osuđena za ubistvo ćerke (2) Devojčica imala čak 21 slomljenu kost: Šok šta je majka radila dok je dete umiralo

Blic pre 47 minuta
Potraga za piromanima: Veliki požari u Francuskoj i Španiji stavljeni pod kontrolu, vatra i dalje sporadično gori širom…

Potraga za piromanima: Veliki požari u Francuskoj i Španiji stavljeni pod kontrolu, vatra i dalje sporadično gori širom kontinenta

Večernje novosti pre 36 minuta
Nemačka "kružni tok" za NATO: Traže rupu u Ustavu zbog premeštanja trupa Alijanse na rusku granicu

Nemačka "kružni tok" za NATO: Traže rupu u Ustavu zbog premeštanja trupa Alijanse na rusku granicu

Večernje novosti pre 22 minuta