Šumadijski dani šljive u Stragarima do 2. avgusta: više od 100 izlagača i bogat program
iKragujevac pre 38 minuta
Tradicionalnim pucnjem iz trešnjevog topa u Stragarima je počela manifestacija „Šumadijski dani šljive“, koja ove godine okuplja više od 100 izlagača i donosi bogat program.
Svečanom otvaranju prisustvovali su zamenik gradonačelnika Kragujevca Dejan Ružić sa saradnicima i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladan Vasiljević. Manifestaciju je otvorio zdravničar Ilija Stepanović iz Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“, nakon čega su nastupili folklorni ansambl i pevačka grupa „Abrašević“. Članica Gradskog veća za ravnomerni i održivi razvoj sela i grada Snežana Živanović Katić istakla