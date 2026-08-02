U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, sa temperaturom i do 40 stepeni

Nova pre 6 sati
U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, sa temperaturom i do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod uz upozorenje da će toplotni talas dostići maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni, kao i da će najizraženiji biti u periodu od 5. do 8. avgusta.

Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak, istočnih smerova. Najniža temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 28 stepeni, na jugu Banata, a najviša temperatura će se kretati od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 18 do 24 stepena, a najviša oko 37 stepeni.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Pred Novosađanima još jedan vreo dan - sledeće nedelje više dana do 40 stepeni

Pred Novosađanima još jedan vreo dan - sledeće nedelje više dana do 40 stepeni

Radio 021 pre 19 minuta
Pred Mitrovčanima još jedan veoma vreo dan: Sledeće sedmice temperatura do 40 stepeni

Pred Mitrovčanima još jedan veoma vreo dan: Sledeće sedmice temperatura do 40 stepeni

Ozon pre 4 minuta
Talas vreline ne popušta, lokalno i do 40 stepeni

Talas vreline ne popušta, lokalno i do 40 stepeni

RTS pre 1 sat
Toplotni talas "parališe" Srbiju, 40 stepeni širom zemlje: Ovi dani biće najtopliji, spremite se za tropske noći

Toplotni talas "parališe" Srbiju, 40 stepeni širom zemlje: Ovi dani biće najtopliji, spremite se za tropske noći

Mondo pre 2 sata
U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, u nekim mestima i do 40 stepeni

U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, u nekim mestima i do 40 stepeni

Telegraf pre 2 sata
Toplotni talas u Srbiji - sunčano i veoma toplo, lokalno i do 40 stepeni

Toplotni talas u Srbiji - sunčano i veoma toplo, lokalno i do 40 stepeni

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Vojvodina, najnovije vesti »

Pred Novosađanima još jedan vreo dan - sledeće nedelje više dana do 40 stepeni

Pred Novosađanima još jedan vreo dan - sledeće nedelje više dana do 40 stepeni

Radio 021 pre 19 minuta
Pred Mitrovčanima još jedan veoma vreo dan: Sledeće sedmice temperatura do 40 stepeni

Pred Mitrovčanima još jedan veoma vreo dan: Sledeće sedmice temperatura do 40 stepeni

Ozon pre 4 minuta
Dnevni horoskop za nedelju, 2. avgust 2026.

Dnevni horoskop za nedelju, 2. avgust 2026.

Moj Novi Sad pre 1 sat
Talas vreline ne popušta, lokalno i do 40 stepeni

Talas vreline ne popušta, lokalno i do 40 stepeni

RTS pre 1 sat
Toplotni talas "parališe" Srbiju, 40 stepeni širom zemlje: Ovi dani biće najtopliji, spremite se za tropske noći

Toplotni talas "parališe" Srbiju, 40 stepeni širom zemlje: Ovi dani biće najtopliji, spremite se za tropske noći

Mondo pre 2 sata