U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, sa temperaturom i do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod uz upozorenje da će toplotni talas dostići maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni, kao i da će najizraženiji biti u periodu od 5. do 8. avgusta.

Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak, istočnih smerova. Najniža temperatura od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 28 stepeni, na jugu Banata, a najviša temperatura će se kretati od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 18 do 24 stepena, a najviša oko 37 stepeni.