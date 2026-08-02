SRCE: Direktor EPS s problemima Kolubare i TENT-a neće da kvari šatorska veselja

Pravo u centar pre 1 sat  |  Tamara Cvetković
SRCE: Direktor EPS s problemima Kolubare i TENT-a neće da kvari šatorska veselja

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je da je domaći energetski sektor u lošem stanju i da su reči generalnog direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušana Živkovića o stabilnom snabdevanju električnom energijom „bajkovite i ružičaste“.

Ta stranka tvrdi da je hidrosektor, koji ima značajan udeo u proizvodnji struje, ugrožen zbog izuzetno niskih vodostaja, dok značajan deo termosektora ulazi u redukciju proizvodnje. „Posebna priča je katastrofalno stanje u domaćem termosektoru, u prvom redu zbog situacije sa lignitom. Prevelika je oslonjenost na uvoz, nedovoljno je iskopanog domaćeg lignita, značajno je smanjen kvalitet-kalorična vrednost otkopanog uglja u rudarskom basenu ‘Kolubara’. S druge
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