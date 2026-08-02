Odisej je u stvari negativac

Umesto heroja Trojanskog rata dobili smo antiratnog heroja koji, uviđajući svoje greške i učeći na njima, shvata da postoje stvari koje su važnije od svih ratova, slave, novca, herojstva, čak i pravde

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