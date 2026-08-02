Odisej je u stvari negativac

Velike priče pre 52 minuta  |  Piše Mihailo Ilić
Odisej je u stvari negativac

Umesto heroja Trojanskog rata dobili smo antiratnog heroja koji, uviđajući svoje greške i učeći na njima, shvata da postoje stvari koje su važnije od svih ratova, slave, novca, herojstva, čak i pravde

Malo koji moderni režiser se može pohvaliti takvom reputacijom da se svaki njegov novi film ne samo željno iščekuje mesecima i godinama unapred, već i time da, kada se taj novi film pojavi, on automatski postaje jedan od glavnih kulturno-umetničkih događaja cele godine i maltene definiše tu godinu. Kristofer Nolan spada u taj red izuzetno retkih velikana, voljenih i od strane publike i kritičara, onih čiji rad privlači i ljude koji samo povremeno pogledaju po par
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