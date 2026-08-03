Platio mladićima da bace bombe, pa slao preteće poruke

Politika pre 26 minuta
Platio mladićima da bace bombe, pa slao preteće poruke

Detalji filmskog hapšenja u Smederevu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Smederevu, intenzivnim operativnim radom, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u tom gradu, uhapsili su N. G.(20) zbog postojanja osnova sumnje da je podstrekao L. R. (18) i M. K. (20) da bace bombe na dva ugostiteljska objekta i jednu porodičnu kuću. Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave u Smederevu, N. G. se sumnjiči da je podstrekao L. R. i M. K, koji su ranije uhapšeni, da nabave bombe i bace ih na
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