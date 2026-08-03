Egipat pogodio zemljotres jačine 5,2 stepena

KAIRO - Egipat je danas pogodio zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je blizu Sueckog kanala, na dubini od 10 kilometara i udaljen 38 kilometara od grada Sueca. Prema izjavama očevidaca, objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio snažno i pratio ga je jak zvuk nalik eksploziji. Stanovnici Sueca kažu da se sve treslo i da je osećaj bio zastrašujuć.