Egipat pogodio zemljotres jačine 5,2 stepena

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Egipat pogodio zemljotres jačine 5,2 stepena

KAIRO - Egipat je danas pogodio zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je blizu Sueckog kanala, na dubini od 10 kilometara i udaljen 38 kilometara od grada Sueca. Prema izjavama očevidaca, objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio snažno i pratio ga je jak zvuk nalik eksploziji. Stanovnici Sueca kažu da se sve treslo i da je osećaj bio zastrašujuć.
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