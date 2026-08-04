Sindikat GSP Centar objavio crnu listu prevoznika u Beogradu

"Od početka rada portala 'Zajedno na putu' smo obećali da ćemo potpuno javno i transparentno građanima obelodanjivati ko su prevoznici koji su plaćeni javnim novcem, a koji se bahato i neodgovorno ponašaju prema korisnicima usluga javnog prevoza u Beogradu", rekao je predsednik sindikata radnika GSP "Centar" Ivan Banković.

Dodao je da je očigledno da neki prevoznici i vlasnici tih firmi misle da su iznad zakona i da mogu da na tropskim temperaturama izbegavaju obavezu da uključuju klima uređaje u svojim vozilima, da danima ne popravljaju kvarove i tako stiču ekstra profit dok istovremeno ugrožavaju zdravlje i putnika i vozača koji upravljaju tim autobusima.

"Od 16. jula do 3. avgusta preko portala "Zajedno na putu" pristiglo 785 prijava građana, a od početka rada portala 19. juna do danas čak 3.040 prijava samo za nepravilnosti u klimatizaciji vozila", navedeno je u saopštenju Sindikata radnika GSP "Centar".

Kako je istaknuto, neslavni rekorderi po broju pritužbi građana su prevoznici: ASP "Strela-Obrenovac" vlasnika Miroslava Nikolića, preduzeće za saobraćaj i turizam "Banbus Obrenovac" u vlasništvu Filipa Kovačevića, preduzeće "Transprodukt-bus prevoz" Beograd u vlasništvu Svetlane Milanović, zatim "Lui travel" Beograd u vlasništvu Miodraga Stojiljčkovića i "C&LC Group" Zemun čiji je vlasnik Jasmina Savić.

U GSP-u su neslavni rekorderi saobraćajni pogon "Karaburma" čiji je direktor Žarko Koman i saobraćajni pogon "Dorćol" kojim rukovodi Bojan Tasić.

"Za linije gde rade ovi prevoznici pristiglo je čak dve trećine od ukupnog broja pritužbi građana. Zabeležene su situacije da se ne uključuje klima, da radi ventilacija umesto rashladnog uređaja, da izduvava topao vazduh u vozilu dok su spoljne temperature veće od 38 stepeni, ali i situacije da prozori u vozilu u kojem ne radi klima ne mogu da se otvore ili da se klima uređaj uključuje tek kada kontrola uđe u vozilo", rekao je Banković.

Naveo je da će protiv svih navedenih prevoznika i odgovornih lica biti podnete prijave nadležnim organima, jer je, kako je rekao, potrebno da "neko bude kažnjen po džepu da bi se opametio" i poštovao svoje obaveze prema građanima Beograda.

"Pratićemo svaku prijavu, svako postupanje inspekcije i svaku kaznu koja bude izrečena. Pravila moraju da važe za sve, prevoznici dobijaju dosta novca iz budžeta grada i imaju obaveze koje su preuzeli onog dana kada su potpisali ugovor sa Gradom", kazao je on.

Dodao je da će se sada testirati da li Grad ima snage da se izbori sa bahatim i nesavesnim prevoznicima i to obelodaniti javnosti.