SRS: Oluja je monstruozan zločin ustaške Hrvatske

Beta pre 35 minuta

Akcija Oluja monstruozan je zločin ustaške Hrvatske u kom je proterano oko 250.000 Srba iz Republike Srpske Krajine (RSK), a oko 2.000 ubijeno, saopštila je danas Srpska radikalna stranka (SRS).

Delegacija te stranke, koju su predvodili potpredsednici radikala Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, danas je u Crkvi Svetog Marka u Beogradu prisustvovala parastosu srpskim žrtvama hrvatske agresije na RSK u operaciji Oluja.

"Podsećanje na ovaj monstruozni zločin ustaške Hrvatske, izvršen uz pomoć i podršku njihovih zapadnih prijatelja, doprinos je zaveštanju srpskih radikala da će srpski narod kad-tad osloboditi Republiku Srpsku Krajinu", stoji u saopštenju SRS.

Dodaje se da će zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj predvoditi delegaciju srpskih radikala na centralnom skupu u Mrkonjić Gradu, koji povodom 31. godišnjice progona Srba iz RSK zajednički organizuju vlade Srbije i Republike Srpske.

(Beta, 04.08.2026)

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