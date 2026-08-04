Crvena zvezda poslala mladog beka na pozajmicu u ABA ligu

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da će prvotimac crveno-belih Ognjen Radošić narednu sezonu provesti u ekipi Studentskog Centra iz Podgorice. – Ognjen će u Podgorici, gde će imati puno prostora za igru provesti sezonu 2026-2027, kao pozajmljeni igrač Crvene zvezde – stoji u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.

Radošić (20) koji igra na poziciji beka je u julu 2025. godine potpisao višegodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, a ponikao je u Beku odakle je prešao u Vizuru, da bi potom igrao četiri sezone u Igokei, od kojih je poslednja bila u seniorskoj konkurenciji. Bio je kapiten omladinske reprezentacije Srbije, ali i kapiten juniorskog tima Igokee koja je osvojila FIBA ligu šampiona u kojem je 197 cm visoki Radošić ubacio čak 26 poena. Imao je priliku i da oseti parket u