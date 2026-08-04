Crvena zvezda poslala mladog beka na pozajmicu u ABA ligu

Danas pre 6 sati  |  V. R.
Crvena zvezda poslala mladog beka na pozajmicu u ABA ligu

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da će prvotimac crveno-belih Ognjen Radošić narednu sezonu provesti u ekipi Studentskog Centra iz Podgorice. – Ognjen će u Podgorici, gde će imati puno prostora za igru provesti sezonu 2026-2027, kao pozajmljeni igrač Crvene zvezde – stoji u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.

Radošić (20) koji igra na poziciji beka je u julu 2025. godine potpisao višegodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, a ponikao je u Beku odakle je prešao u Vizuru, da bi potom igrao četiri sezone u Igokei, od kojih je poslednja bila u seniorskoj konkurenciji. Bio je kapiten omladinske reprezentacije Srbije, ali i kapiten juniorskog tima Igokee koja je osvojila FIBA ligu šampiona u kojem je 197 cm visoki Radošić ubacio čak 26 poena. Imao je priliku i da oseti parket u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Košarkaš Zvezde Ognjen Radošić na pozajmici u Studentskom centru

Košarkaš Zvezde Ognjen Radošić na pozajmici u Studentskom centru

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaLiga ŠampionaPodgoricaFIBAABA liga

Sport, najnovije vesti »

Branio u Pančevu protiv Železničara, sad potpisao za klub u Prmeijer ligi

Branio u Pančevu protiv Železničara, sad potpisao za klub u Prmeijer ligi

Telegraf pre 50 minuta
Izbacio Železničar, pa potpisao za Njukasl: Transfer od čak 30.000.000 evra

Izbacio Železničar, pa potpisao za Njukasl: Transfer od čak 30.000.000 evra

Kurir pre 1 sat
Tomašević u poseti vaterpolistima! Prvi čovek OKS uz "delfine"

Tomašević u poseti vaterpolistima! Prvi čovek OKS uz "delfine"

Kurir pre 3 sata
Istorija za Anđeliju, Anastasiju i Ljiljanu, Srbija je ponosna na vas!

Istorija za Anđeliju, Anastasiju i Ljiljanu, Srbija je ponosna na vas!

Telegraf pre 3 sata
Košarkaš Zvezde Ognjen Radošić na pozajmici u Studentskom centru

Košarkaš Zvezde Ognjen Radošić na pozajmici u Studentskom centru

Politika pre 3 sata