Miomir Kecmanović u drugom kolu mastersa u Montrealu

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo mastersa u Montrealu nakon pobede nad Mikelom Čengom sa 2:1 u setovima (6:4, 4:6, 7:6).

Prvi set je pripao Kecmanoviću posle velike borbe i napravljenog brejka u desetom gemu. Prethodno su oba igrača otvorili meč sa po jednim brejkom. Drugi set je u potpunosti ličio na prethodni, s tim da je Čeng napravio odlučujučujući brejk u devetom gemu. Potom je meč prekinut zbog kiše, a kada su se teniseri vratili na teren, Kecmanović je bio za nijansu bolji rival i na kraju je zasluženo slavio posle skoro tri sata igre. U poslednjem setu viđen je po jedan brejk